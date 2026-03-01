Олексій Гладченко із Збаража на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, війна забирає життя і здоров’я захисників. Олексій повертається додому навіки – на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Із сумом сповіщаємо, що 25 лютого помер наш захисник – збаражанин Олексій Гладченко, 1984 р.н. Воїн – стрілець – помічник гранатометника служив на фронті від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. Щиро співчуваємо рідним та близьким померлого. Розділяємо невимовний біль цієї гіркої втрати.

Зустріч воїна відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 2 березня, о 13 годині. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Збаражі. Чин похорону – у вівторок, 3 березня, об 11 годині. Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який зі зброєю в руках відстоював наше право на гідне майбутнє», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.