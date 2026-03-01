У Тернополі відбувся фінальний поєдинок кубка Тернопільської футзальної ліги 2026 року. У ньому зустрілися найсильніші команди цього сезону – чемпіон футзальної ліги «Гермес-7-ФАТ» та срібний призер МФК «Тернопіль».

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Підопічні тренера Ростислава Ціха з команда «Герсмес-7» вийшли на майданчик захищати завойований минулоріч кубок без Арсена Шейка та Дмитра Дударєва, котрі перебувають у розташуванні свої професійних клубів на тренувальних зборах відповідно «Агробізнеса» (Волочиськ) та «Ниви» (Тернопіль). Значно з більшими кадровими проблемами зіштовхнувся наставник МФК «Тернопіль» Євген Юнаков. Одразу три гравці під час підготовки до фінального кубкового матчу травмувалися (Віталій Паперовський, Олександр Кавєдяв та Віктор Кириленко), Тарас Червонецький перебуває у тренувальному таборі заліщицького «Дністра», а Олександр Божко зі своїми вихованцями з футбольної академії поїхав на турнір до Польщі.

Значно мотивованішими на майданчик вийшли гравці МФК «Тернопіль», адже вони не виконали головного завдання на сезон, поступилися «Гермесу-7» титулом переможця футзальної ліги, відповідно у кубку намагалися взяти реванш. І їм це вдалося! Фактично долю зустрічі виріши дві хвилини в середині першого тайму, впродовж яких муніципали відзначилися тричі. Вони застосували високий пресинг, накривали опонентів на їхній половині майданчика, заставляючи їх помилятися. Плюс гравці МФК «Тернопіль» швидко виходили в контратаки, часто маючи чисельну перевагу, і лише вдалі дії голкіпера «Гермема-7» Михайла Петришина дозволяли зберігали надію, на те, що діючий чемпіон Тернопільщини зуміє, як це сталося в останньому турі регулярного сезону (програючи 0:3, «гермесівці» зрівняли рахунок – 3:3), «повернутися» в гру. І вони навіть одного м’яча відіграли – відзначився Арсен Музика. Однак, у підсумку, для них він став єдиним у матчі. Два м’ячі наприкінці першого тайму та ще два – на початку другого зробили перевагу муніципалів більш ніж комфортною. Але вони і на цьому не зупинялися, відзначившись ще двома забитими голами після швидких атак.

Героєм матчу сміливо можна назвати гравця МФК «Тернопіль» Валентина Білика, котрий записав на свій бомбардирський рахунок хет-трик у фінальному матчі.

Отож, муніципали святкували велику перемогу 9:1 і вперше в своїй історії вибороли футзальний кубок Тернопільщини, з чим варто привітати президента клубу Віталія Паперовського, їхнього тренера Євгена Юнака та всю команду.

«Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – МФК «Тернопіль» – 1:9 (1:5)

27 лютого. Тернопіль. ФОК. 300 гл.

Судді: Вадим Трач, Василь Чубарик (обидва – Тернопіль)

Хронометрист: Іван Сокіл (Тернопіль).

«Гермес-7-ФАТ»: Петришин – Ціх, Музика, Царюк-к, Миц, Співак, Коломієць, Швед, Цвян, Замора.

МФК «Тернопіль»: Кібляр-к –Юнаков, Білик, Мостовий, Слотюк, Павлусь, Левчик, Кривий, Онуфрейчук, Савчиц, Аяд. Заміна: Кавеляєв, Кириленко.

Голи: Арсен Музика (18) – Валентин Білик (11, 23, 42), Євген Юнаков (12, 24), Арсен Слотюк (12), Сергій Онуфрейчук (21), Олександр Павлусь (25), Володимир Мостовий (42).