На «Дружбі» 2 березня можливий понижений тиск води, а подекуди буде припинено подачу холодної води.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Тролейбусній з 09.00 до 21.00 год 2 березня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних споруд за адресами:

вул. Тролейбусна, 17;

вул. Володимира Лучаківського, 14;

вул. Степана Будного, 32.

Окрім цього, можливе пониження тиску води на верхніх поверхах житлових будинків на вул. Тролейбусній, Сергія Короля, Володимира Лучаківського.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води», – наголошують у КП «Тернопільводоканал».