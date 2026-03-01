Які виплати передбачені за Контракт 18-24?
«Контракт 18-24» – добровільна ініціатива для громадян віком 18-24 роки, які готові долучитися до захисту держави на період дії воєнного стану.
За роз’ясненнями Міністерство оборони України програма передбачає комплекс фінансового забезпечення та соціальних гарантій.
Які виплати передбачені?
Одноразова грошова допомога – 1 000 000 грн;
Щомісячне грошове забезпечення;
Додаткові винагороди за участь у бойових діях та виконання спеціальних завдань;
Інші соціальні виплати (підйомна допомога, компенсація за піднайом житла тощо);
Як виплачується 1 млн грн?
Допомога нараховується поетапно:
200 000 грн – протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу на посаду;
300 000 грн – після проходження підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;
500 000 грн – після завершення контракту за умови виконання вимог:
6 місяців безпосередньої участі в бойових діях – для піхотних спеціальностей;
12 місяців – для операторів безпілотних систем.
Якщо воєнний стан буде припинено або умови щодо строків участі в бойових діях не виконані повністю – третя частина виплати (500 тис. грн) нараховується пропорційно часу служби:
1/6 суми за кожні 30 днів служби (піхота);
1/12 суми за кожні 30 днів (оператори БПС).
Щомісячне грошове забезпечення
Мінімальний розмір для визначених посад – 20 200 грн;
Для військовослужбовців із сертифікатом фахівця з експлуатації БПС – до 27 100 грн (з урахуванням надбавок).
Додаткові виплати
100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях;
30 000 грн – за виконання бойових (спеціальних) завдань;
70 000 грн – одноразово за кожні 30 днів участі у бойових діях у першому ешелоні оборони або наступу (до ротного опорного пункту включно).
Сума визначається щомісяця залежно від кількості днів участі.
Соціальні гарантії
Щорічна грошова допомога на оздоровлення (у розмірі місячного забезпечення);
Повне медичне забезпечення;
Усі передбачені законом соціальні гарантії для військовослужбовців.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.