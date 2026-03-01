«Контракт 18-24» – добровільна ініціатива для громадян віком 18-24 роки, які готові долучитися до захисту держави на період дії воєнного стану.

За роз’ясненнями Міністерство оборони України програма передбачає комплекс фінансового забезпечення та соціальних гарантій.

Які виплати передбачені?

Одноразова грошова допомога – 1 000 000 грн;

Щомісячне грошове забезпечення;

Додаткові винагороди за участь у бойових діях та виконання спеціальних завдань;

Інші соціальні виплати (підйомна допомога, компенсація за піднайом житла тощо);

Як виплачується 1 млн грн?

Допомога нараховується поетапно:

200 000 грн – протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу на посаду;

300 000 грн – після проходження підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;

500 000 грн – після завершення контракту за умови виконання вимог:

6 місяців безпосередньої участі в бойових діях – для піхотних спеціальностей;

12 місяців – для операторів безпілотних систем.

Якщо воєнний стан буде припинено або умови щодо строків участі в бойових діях не виконані повністю – третя частина виплати (500 тис. грн) нараховується пропорційно часу служби:

1/6 суми за кожні 30 днів служби (піхота);

1/12 суми за кожні 30 днів (оператори БПС).

Щомісячне грошове забезпечення

Мінімальний розмір для визначених посад – 20 200 грн;

Для військовослужбовців із сертифікатом фахівця з експлуатації БПС – до 27 100 грн (з урахуванням надбавок).

Додаткові виплати

100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях;

30 000 грн – за виконання бойових (спеціальних) завдань;

70 000 грн – одноразово за кожні 30 днів участі у бойових діях у першому ешелоні оборони або наступу (до ротного опорного пункту включно).

Сума визначається щомісяця залежно від кількості днів участі.

Соціальні гарантії

Щорічна грошова допомога на оздоровлення (у розмірі місячного забезпечення);

Повне медичне забезпечення;

Усі передбачені законом соціальні гарантії для військовослужбовців.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.