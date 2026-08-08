Нервова система керує великою кількістю процесів в організмі: рухами, чутливістю, координацією, пам’яттю, сном, реакцією на біль і здатністю організму адаптуватися до навантажень. Тому порушення в її роботі можуть проявлятися дуже по-різному. Одні пацієнти відчувають головний біль або запаморочення, інші скаржаться на біль у спині, оніміння пальців, слабкість у кінцівках, тремор чи погіршення концентрації.

Невролог — лікар, який займається діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи. Неврологія охоплює багато станів: від мігрені, невралгій і радикулопатій до наслідків травм, порушень чутливості, болю в хребті, розладів координації та інших неврологічних симптомів.

Які симптоми можуть вказувати на неврологічну проблему

Не всі прояви з боку нервової системи виглядають очевидно. Іноді людина довго пояснює свій стан перевтомою, стресом, сидячою роботою або незручним положенням під час сну. Але якщо симптоми повторюються, посилюються або заважають звичному життю, краще звернутися до спеціаліста.

Консультація невролога може бути потрібна, якщо турбують:

частий або сильний головний біль;

запаморочення, нестійкість, порушення рівноваги;

біль у шиї, спині, попереку;

оніміння рук, ніг, пальців або окремих ділянок тіла;

поколювання, печіння, відчуття “мурашок”;

слабкість у м’язах;

біль, що віддає в руку, ногу, плече чи сідницю;

порушення сну, пам’яті або концентрації;

тремор, м’язові посмикування;

наслідки травм голови, хребта або кінцівок.

Особливо важливо не відкладати звернення, якщо симптоми виникли раптово або супроводжуються вираженою слабкістю, порушенням мовлення, координації чи чутливості.

Що може оцінити невролог під час прийому

Прийом у невролога починається з розмови про скарги, спосіб життя, перенесені захворювання, травми, попередні обстеження та лікування. Лікарю важливо зрозуміти, коли з’явилися симптоми, як часто вони повторюються, що їх провокує і що допомагає полегшити стан.

Під час огляду спеціаліст може оцінити рефлекси, м’язову силу, чутливість, координацію, ходу, рівновагу, рухливість хребта та наявність больових проявів. За потреби невролог може рекомендувати додаткову діагностику: МРТ, електронейроміографію, УЗД судин, лабораторні аналізи або консультацію суміжного лікаря.

Такий підхід допомагає не просто тимчасово зняти симптом, а краще зрозуміти його причину.

Неврологія і біль у хребті

Одна з частих причин звернення до невролога — біль у спині, шиї або попереку. Він може виникати після навантаження, тривалого сидіння, різкого руху або поступово наростати без очевидної причини. Якщо біль супроводжується онімінням, слабкістю, поколюванням або поширюється в кінцівку, це може свідчити про подразнення чи ураження нервових структур.

У таких випадках важливо не обмежуватися лише знеболювальними засобами. Консультація невролога допомагає визначити, чи потрібне додаткове обстеження, яке лікування може бути доцільним і як зменшити ризик повторення симптомів.

Де записатися до невролога в Івано-Франківську

Якщо потрібна консультація невролога в Івано-Франківську, записатися можна в ЛДЦ NeuroGlobal. У лікувально-діагностичному центрі пацієнти можуть звернутися при головному болю, запамороченні, болю в спині, онімінні кінцівок, слабкості, порушеннях сну, наслідках травм та інших неврологічних скаргах.

У ЛДЦ NeuroGlobal пацієнт може отримати консультацію лікаря, пройти неврологічний огляд, обговорити попередні результати обстежень і визначити подальший план дій. Це зручно для тих, хто хоче не просто отримати загальні рекомендації, а послідовно розібратися з причиною симптомів.

Чому важливо звернутися вчасно

Неврологічні симптоми можуть поступово посилюватися та впливати на рухливість, сон, працездатність і загальне самопочуття. Своєчасне звернення до лікаря допомагає швидше оцінити стан нервової системи, уникнути зайвого самолікування та підібрати правильну тактику діагностики й лікування.

Неврологія — це не лише про лікування болю. Це про якість життя, рухливість, нормальний сон, чутливість, координацію та здатність організму працювати без постійного дискомфорту.