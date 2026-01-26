Відшкодування надається окремо на кожен об’єкт здійснення господарської діяльності у розмірі, що не перевищує 50 % вартості генератора, але не більше 30 000 грн.

Про це повідомили у міськраді.

Часткове відшкодування здійснюється за обладнання, яке:

придбане після 24 лютого 2022 року;

має номінальну потужність від 3 кВт (включно).

Право на отримання часткового відшкодування мають суб’єкти господарювання, які:

є юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, зареєстрованими та такими, що здійснюють діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади і сплачують податки до бюджету громади;

належать до суб’єктів малого та середнього підприємництва, крім суб’єктів, діяльність яких пов’язана з виробництвом та реалізацією підакцизних товарів або гральним бізнесом;

забезпечують робочими місцями не менше трьох осіб ;

не перебувають у стані ліквідації, реорганізації або банкрутства;

не мають заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, а також зі сплати єдиного соціального внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

забезпечують рівень оплати праці не нижче двох мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством.

Для отримання часткового відшкодування необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг (м. Тернопіль, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) такі документи:

заяву на отримання часткового відшкодування вартості придбаних генераторів;

копії платіжних документів (первинні документи, що підтверджують факт отримання обладнання та здійснення оплати);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або іншого заводського маркування) генератора;

копію витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

фотофіксацію придбаного та встановленого обладнання за місцем здійснення господарської діяльності.