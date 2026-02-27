Тернополянка заплатила за фейкове авто 70 тисяч гривень
До поліції Тернопільщини надійшла заява від жительки обласного центру 1984 року народження.
Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайства під час спроби придбати легковий автомобіль.
За її словами, незнайомець, який спілкувався з нею через месенджер, запропонував продаж транспортного засобу.
Під приводом оформлення покупки та бронювання автомобіля зловмисник переконав потерпілу перерахувати кошти.
Жінка самостійно переказала 70 000 гривень через касу відділення одного з банків на розрахунковий рахунок наданий шахраєм.
Після отримання коштів зв’язок із продавцем обірвався.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські застерігають:
- не перераховуйте значні суми коштів невідомим особам без особистої перевірки товару;
- не довіряйте пропозиціям із передоплатою за транспортні засоби;
- перевіряйте інформацію про продавця та не переходьте до фінансових операцій під тиском часу.
У разі підозрілих пропозицій або якщо ви стали жертвою шахрайства негайно телефонуйте на лінію 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.