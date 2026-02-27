До поліції Тернопільщини надійшла заява від жительки обласного центру 1984 року народження.

Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайства під час спроби придбати легковий автомобіль.

За її словами, незнайомець, який спілкувався з нею через месенджер, запропонував продаж транспортного засобу.

Під приводом оформлення покупки та бронювання автомобіля зловмисник переконав потерпілу перерахувати кошти.

Жінка самостійно переказала 70 000 гривень через касу відділення одного з банків на розрахунковий рахунок наданий шахраєм.

Після отримання коштів зв’язок із продавцем обірвався.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають:

не перераховуйте значні суми коштів невідомим особам без особистої перевірки товару;

не довіряйте пропозиціям із передоплатою за транспортні засоби;

перевіряйте інформацію про продавця та не переходьте до фінансових операцій під тиском часу.

У разі підозрілих пропозицій або якщо ви стали жертвою шахрайства негайно телефонуйте на лінію 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.