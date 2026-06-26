Ідуть в небо молоді Герої. У житті Івана Бачинського було лише 35-е літо. Захисник загинув на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 21 червня 2026 року, виконуючи військовий обов’язок із захисту України, загинув наш земляк, житель села Переволока, старший стрілець-оператор, солдат Іван Бачинський, 1991 року народження.

Життя воїна обірвалося поблизу населеного пункту Оріхуватка Донецької області внаслідок ураження FPV-дроном противника.

Іван віддав найдорожче – своє життя – за свободу, незалежність і майбутнє України. Його мужність, відданість військовій присязі та любов до рідної землі назавжди залишаться у пам’яті вдячних земляків.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. У цей важкий час схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!» – повідомили у Бучацькій міській раді.