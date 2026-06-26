

Україна та росія 26 червня провели обмін полоненими. З російської неволі звільнили 160 військових.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У результаті нового обміну полоненими між Україною та Росією звільнено військових, які перебували у неволі з 2022 року.

Серед тих, хто повернувся до України – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії та прикордонники. Усі вони боронили країну в Маріуполі, зокрема на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Глава держави подякував людям, які щодня працюють над звільненням українців з полону.

«Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей», – написав президент Володимир Зеленський.