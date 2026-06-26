Тернопільський апеляційний суд залишив у силі вирок водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив тяжку дорожньо-транспортну пригоду, залишив потерпілу в небезпеці та втік з місця події.

Окрім цього, прокурори у суді вищої інстанції домоглися посилення умов відбування додаткового покарання для чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

23 жовтня 2025 року в селі Влащинці Кременецького району водій автомобіля ВАЗ 2101, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на жінку, яка йшла вздовж узбіччя.

Керманич мав технічну можливість вчасно помітити пішохода та загальмувати, проте не зробив цього. Після скоєння аварії чоловік зник з місця пригоди, залишивши травмовану жінку без допомоги.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Водій сховав пошкоджене авто у власному саду, де його виявили правоохоронці.

Також чоловік порушив раніше ухвалене судове рішення, адже взагалі не мав права сідати за кермо, оскільки за рік до цього був позбавлений водійського посвідчення на тривалий термін.

За результатом судового розгляду першої інстанції чоловіка визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння ( ч.2 ст. 286-1 КК України), залишення особи в небезпеці (ч.1 ст. 135 КК України) та невиконання рішення суду (ч. 1 ст. 382 КК України).

Йому призначили 7 років позбавлення волі.

Захист обвинуваченого спробував оскаржити вирок, вимагаючи зменшити термін ув’язнення. Проте прокурори спростували доводи адвокатів в апеляційному суді. Також суд задовольнив скаргу прокурора щодо початку відбування додаткового покарання лише після відбуття основного.

Вирок набрав законної сили.