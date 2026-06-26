У бібліотеці ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету відкрили стелу пам’яті Героїв університетської спільноти в межах проєкту «Літопис мужності». Меморіальну ініціативу присвячено студентам, викладачам і працівникам університету, які віддали життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

До пам’ятного заходу долучилася заступниця начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Наталія Масник. Разом із представниками університетської спільноти, рідними загиблих Героїв, військовослужбовцями та громадськістю учасники вшанували пам’ять полеглих захисників хвилиною мовчання.

Проєкт «Літопис мужності» започатковано у квітні 2025 року. До нього внесено імена представників університетської спільноти, які загинули, захищаючи Україну, починаючи з 2014 року і до сьогодення. Станом на червень 2026 року меморіальна колекція налічує 120 імен полеглих захисників.

Завдяки співпраці бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ з Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка проєкт включено до загальнонаціональної мережі військових архівів та інтегровано до ініціативи HUB «Архів війни за незалежність» — єдиного цифрового простору зі збереження документальних свідчень про російську збройну агресію проти України.

Як зазначає керівництво університету, відтепер стела пам’яті стане одним із найважливіших місць університету. Саме сюди насамперед приводитимуть першокурсників, аби вони дізнавалися про історію університетської спільноти, її Героїв та ціну, яку українці продовжують платити за свободу і незалежність своєї держави.

Пам’ять про полеглих захисників житиме у вдячності поколінь та стане дороговказом для молоді у служінні Україні.