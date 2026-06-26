З понеділка, 29 червня, розпочнеться поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вулиці Руській – на ділянці від вулиці Замкової у напрямку дамби Тернопільського ставу.

Роботи виконуватимуть у вечірній та нічний час доби, що дозволить мінімізувати незручності для учасників дорожнього руху. Під час проведення ремонту передбачене часткове перекриття руху транспорту. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Також із 29 червня розпочнеться асфальтування дорожнього покриття на вулиці Поліській. Раніше на цій ділянці було проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття. На час виконання робіт тут також діятиме часткове обмеження руху транспорту.

Завершити ремонтні роботи на обох вулицях заплановано до 4 липня.

Звертаємось до водіїв з проханням дотримуватись Правил дорожнього руху та бути уважними на ділянках, де тривають дорожні роботи.