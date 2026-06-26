З понеділка, 29 червня, у Тернополі буде частково перекрито рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Бродівській.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Обмеження руху пов’язане з проведенням поточного ремонту шляхопроводу через залізничну колію на вул. Бродівській. Роботи спрямовані на покращення технічного стану споруди.

За попередніми планами, часткове перекриття діятиме до 20 серпня 2026 року.

На період проведення ремонтних робіт водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та бути уважними до встановлених тимчасових дорожніх знаків.