В Андрія Орисика з Бережан була мирна професія – працював у держказначействі. Усе змінила війна. Андрія мобілізували до ЗСУ. Із вересня 2024-го захисника вважали зниклим безвісти. Як стало відомо, Андрій загинув біля Торецька Бахмутського району. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову смуток огортає нашу громаду. Війна забрала ще одне дороге життя…

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя міста Бережани Андрія ОРИСИКА.

Андрій ОРИСИК народився 25 червня 1977 року в м. Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. Після школи начався в Тернопільській академії народного господарства. Проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ. Працював в органах Державної казначейської служби України Тернопільської області. Відданий роботі, професіонал своєї справи.

5 червня 2024 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.

Відважний воїн, вірний товариш, надійний побратим.

Із 30 вересня 2024-го вважався зниклим безвісти. На сьогодні – це офіційно день його смерті. Загинув біля н. п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Старший солдат ОРИСИК Андрій Васильович (25.06.1977 р. – 30.09.2024 р.), номер обслуги мінометного взводу 1 стрілецького батальйону військової частини А3028 загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу противника 30 вересня 2024 року відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність.

У смутку та горі залишились донька, син, мати, батько, брат.

Зустріч тіла загиблого Героя Андрія ОРИСИКА відбудеться 29 червня, у понеділок, приблизно о 11:30 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно 11:40-11:50 год за маршрутом: вул. Тернопільська, Степана Бандери, Тиха, Віталія Скакуна, Мечнікова до рідного обійстя Героя (вул. Мечнікова, 45).

Чин похорону відбудеться 29 червня, у понеділок, та розпочнеться о 12:00 год. на родинному обійсті Героя (вул. Мечнікова, 45).

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 13:00 год.

Похоронять Захисника на Алеї Героїв кладовища с. Рай (Нове кладовище).

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від колишньої другої школи о 11:40 буде відправлятись автобус до родинного обійстя Андрія.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава Герою!», – написали у Бережанській міській раді.