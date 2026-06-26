Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю неповнолітнього. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Бережанах 25 червня близько 16:30.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, місцевий житель 2012 року народження, керуючи електросамокатом, виїхав на проїжджу частину дороги та зіткнувся з автомобілем HYUNDAI Kona.

Внаслідок ДТП неповнолітнього з численними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Поліцейські розслідують обставини події та закликають батьків контролювати дозвілля дітей і нагадувати їм правила безпечної поведінки на дорозі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області