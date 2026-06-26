У Тернополі пенсіонерка спокусилася на чужий смартфон, тепер їй загрожує ув’язнення.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, на лінію 102 зателефонувала місцнва жителька і розповіла, що в супермаркеті забула пакет з особистими речами. Серед них був і дорогий смартфон.

Жінка повернулася по пакет, проте не знайшла його.

Поліцейські з’ясували, що спокусилася на майно потерпілої 67-річна тернополянка. Жінка побачила чужий пакет, заглянула всередину, побачила засіб зв’язку і забрала додому.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.

За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.