У межах порталу рейтингів Webometrics оприлюднено рейтинг транспарентності репозитаріїв відкритого доступу (The Transparent Ranking of Open Access (OA) Repositories), який публікується щорічно з 2008 року.

Бібліотека Західноукраїнського національного університету – на почесному третьому місці серед українських репозитаріїв та 68-а – серед світових.

У цьому виданні репозитарії оцінювалися на основі загальної кількості документів, проіндексованих Google Scholar (за винятком цитувань) протягом третього тижня березня 2026 року. Тоді електронний архів бібліотеки налічував 62100 документів у GS.

До слова, Google Scholar є провідною науковою пошуковою системою, що робить її важливим інструментом для підвищення впізнаваності та впливу наукових статей на міжнародній академічній арені. Головною ціллю цього рейтингу є підтримка та поширення відкритого доступу до наукових знань, отриманих дослідницькими організаціями.

Більше про рейтинг за посиланням: https://figshare.com/articles/preprint/Transparent_Ranking_of_Repositories_2026/31833976?utm_source=chatgpt.com&file=63056479