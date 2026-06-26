Від шахрайства постраждав мешканець одного з міст Тернопільщини 1967 року народження.

Як повідомили в поліції області, чоловікові зателефонував незнайомець, який представився працівником банківської установи.

Зі слів псевдобанкіра, на постраждалого нібито незаконно оформили кредит, а для його термінового закриття необхідно виконати низку банківських операцій.

Діючи за вказівками співрозмовника, потерпілий самостійно перерахував зі своєї банківської картки 85 425 гривень на рахунок, продиктований аферистом.

Після цього зв’язок із «працівником банку» обірвався, а чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми.

Правоохоронці проводять досудове розслідування та розшукують шахрая.

Поліцейські вкотре нагадують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою переказати кошти на «безпечні рахунки», повідомити конфіденційні дані картки чи виконувати фінансові операції під час телефонної розмови.

Якщо вам надходять подібні дзвінки, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на зворотному боці платіжної картки.