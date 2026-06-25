Війна забирає життя і здоров’я захисників України. Завтра до рідного дому повертається Олег Ковалик. Вічна і світла пам’ять Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 07.05.2026 року перестало битися серце жителя села Августівка, учасника бойових дій Ковалика Олега Ярославовича (05.04.1982 р. н.). Завтра тіло покійного буде доставлено до рідного дому в с. Августівка. Похорон відбудеться у суботу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять», – повідомив міський голова Зборова Руслан Максимів.