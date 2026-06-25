Тернопільська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донеччини, обвинуваченого у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачений добровільно надав згоду на проходження військової служби у збройному формуванні країни-агресора. Отримав військове звання рядового та був призначений на посаду стрілка 5 роти 2 стрілецького батальону 11 полку, а згодом 88 полку 114 окремої механізованої бригади.

Воював проти Збройних Сил України в населених пунктах Піски, Красногорівка, Авдіївка, Курахове, Олексіївка Донецької області.

16 жовня 2025 року під час бойових дій проти підрозділів Сил оборони України поблизу с. Кучерів Яр Покровського району Донецької області потрапив до полону.

Йому загрожує 15 років ув’язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

