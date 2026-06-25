Через спеку в Тернополі запрацювали поливальні машини та освіжаючі парасольки
У зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря у Тернополі комунальні служби вживають додаткових заходів для забезпечення комфортних умов для мешканців та гостей міста.
Зокрема, цими днями на дорогах Тернополя запрацювали поливальні машини, які допомагають охолодити асфальтобетонне покриття у спекотні дні, запобігти його деформації та зменшити кількість пилу в повітрі. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.
Водночас, на пішохідних локаціях у місті працюють вуличні системи туманоутворення (освіжаючі парасольки), які створюють дрібнодисперсний водяний туман і дарують перехожим приємну прохолоду.
Розташовані спеціальні конструкції за адресами:
• бульв. Дмитра Вишневецького;
• бульв. Данила Галицького;
• парк імені Тараса Шевченка (біля фонтану);
• поблизу готелю «Тернопіль»;
• парк Сопільче (поблизу входу з вулиці Руської);
• Театральний майдан.
Освіжаючі парасольки працюватимуть у сонячну погоду, коли температура зовнішнього повітря перевищуватиме +28°C. Під час дощу їх не вмикатимуть.