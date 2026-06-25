У Тернополі викрили чоловіка, причетного до серії крадіжок із торгових автоматів питної води. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

До правоохоронців почали надходити повідомлення від підприємців про викрадення коштів із водоматів у різних мікрорайонах Тернополя. Невідомий у нічний час пошкоджував купюроприймачі та викрадав гроші.

Злодієм виявився раніше судимий 23-річний житель одного із сіл Тернопільського району.

Поліцейські задокументували його причетність до трьох фактів крадіжок із водоматів. Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить близько 14 тисяч гривень.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають. Поліцейські розслідують причетність жителя Тернопільського району до вчинення інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області