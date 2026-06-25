Дмитро Фугель не дожив до свого 28-річчя трохи більше тижня, йому назавжди буде 27. Дмитро загинув під Бахмутом у липні 2024-го. Рідні надіялися, вірили, чекали… Але Дмитро повертається додому, на Тернопільщину, на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Знову сумна звістка надійшла у нашу громаду. Підтвердилась загибель Воїна Героя Фуголь Дмитра Анатолійовича (16.07.1996 р.н.), гранатометника штурмового відділення, який під час виконання бойового завдання 05.07.2024 року зник безвісти в районі н.п. Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області і майже два роки його доля залишалася невідомою.

Дмитро Фуголь – житель Кривого Рогу Дніпропетровської області. Його сім’я, як внутрішньо переміщені особи, переїхала в село Олексинці, яке стане для нього домівкою вічного спочинку.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам спочилого солдата. Жодні слова не вгамують цей біль, ми лише можемо розділити його з вами та схилити голови у спільній молитві. Низький уклін Захиснику! Світла пам’ять Герою!» – повідомили у Більче-Золотецькій громаді.