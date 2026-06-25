Міністерство оброни УКраїни запровадило новий базовий контракт із справедливими умовами для всіх військовослужбовців.

Цей контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти.

«Цінуємо кожного, хто працює на захист України на тилових і небойових посадах. Водночас прискорюємо перехід на повністю контрактну армію, адже забезпечити стійкість держави у довгостроковій перспективі може лише професійне та вмотивоване військо», – зазначили у Міноборони.

Хто може підписати базовий контракт

Новий базовий контракт можуть укласти:

військовозобов’язані;

діючі військовослужбовці.

Термін базового контракту – 24 місяці.

Скільки триватиме відстрочка після закінчення контракту

Після базового контракту гарантується базова відстрочка на 6 місяців.

Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби:

+1 день – за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав

Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту.

Які грошові виплати передбачає новий базовий контракт

Виплати складаються з двох частин – «базова ставка» 20 000 гривень + додаткові винагороди.

Український військовослужбовець за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 000 гривень, загалом – не менше 30 000 гривень.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань і так далі.

Важливо розуміти: під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань.

При виконанні бойових завдань на пункті управління, штабі або при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться, як у бойовому контракті.

При виконанні бойових завдань на першій лінії нараховуються виплати, як на піхотно-штурмовому контракті.

При першому укладенні контракту виплачується від 27 000 до 33 000 гривень, залежно від військового звання.

Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.

Запровадження нової системи контрактів в умовах повномасштабної війни – це стратегічний крок для Сил оборони.

Армія має повністю перейти на контрактну основу, адже сучасна високотехнологічна війна вимагає збереження високого професійного рівня захисників як на бойових, так і не на бойових посадах.

Зміцнюючи нашу технологічну перевагу на полі бою вже сьогодні, перетворюємо українську армію на найбільш боєздатну у світі.

Також з питань нових контрактів діє гаряча лінія Міноборони України за номером 1519.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.