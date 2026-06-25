Ще одна група слухачів Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву успішно завершила навчання та отримала сертифікати.

Упродовж навчання вони опановували тактичну підготовку, домедичну допомогу, мінну безпеку, поводження зі зброєю, основи роботи з безпілотними літальними апаратами та інші навички, необхідні в умовах війни.

«Наші курси об’єднують людей різного віку та професій. Кожен приходить із власною мотивацією, але всі розуміють, наскільки важливо сьогодні вміти надати домедичну допомогу, орієнтуватися в питаннях безпеки та діяти впевнено в кризових ситуаціях. Ми раді бачити, що інтерес до навчання не згасає», -зазначив керівник Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Василь Назарко.

У центрі наголошують, що підготовка громадян відбувається не лише в Тернополі. Інструктори регулярно проводять навчання у громадах області, щоб якомога більше жителів Тернопільщини могли здобути необхідні знання.

Нагадаємо, програма курсу передбачає 48 годин теоретичних і практичних занять. Після завершення навчання учасники отримують сертифікати про проходження підготовки. Зареєструватися можна за посиланням.