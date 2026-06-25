5 липня минає 85 років від однієї з найтрагічніших сторінок історії нашого краю – Чортківсько-Уманської трагедії.

З цієї нагоди у Чорткові відбудуться пам’ятні заходи, покликані вшанувати жертв злочину тоталітарного режиму та зберегти історичну пам’ять для майбутніх поколінь.

Програма заходів:

10:00 – Архієрейська Божественна Літургія, яку очолить Святослав Шевчук;

11:40 – початок пам’ятної ходи;

12:00 – панахида та спільна молитва за жертвами Чортківсько-Уманської трагедії у Сквері Скорботи та Надії ім. Н. Юрчинських (вул. Степана Бандери).

Запрошують жителів громади долучитися до спільної молитви та вшанування пам’яті загиблих.

Довідка

Чортківсько-Уманська трагедія – це масовий розстріл органами НКВС українських політв’язнів, переважно представників інтелігенції та духовенства Галичини, яких у липні 1941 року етапували з Чортківської тюрми до Умані. Сотні невинних людей стали жертвами репресивної машини тоталітарного режиму.