До 60-річчя Західноукраїнського національного університету працівники бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ підготували бібліографічний покажчик «Наука, обпалена війною».

У ньому відображено науковий доробок професорсько-викладацького колективу Західноукраїнського національного університету.

Бібліографічний покажчик видано за науковою редакцією Казимира Возьного. Над упорядкуванням видання працювали Ганна Філіповська, Галина Кругляк і Надія Пісоцька. Авторка ілюстративного оформлення – Тетяна Ящишин.

Метою видання є узагальнення, впорядкування та популяризація наукових напрацювань учених університету, присвячених осмисленню впливу війни на різні сфери суспільного життя, зокрема: науку, культуру, освіту, економіку, політику, історію, філософію та інші напрями сучасних досліджень.

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться науковими дослідженнями та проблематикою розвитку суспільства в умовах війни.

Ознайомитися з виданням можна у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ, а також в електронному форматі за посиланням: https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/56954