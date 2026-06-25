До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 63-річної жительки обласного центру про крадіжку 19 тисяч доларів із квартири.

Зі слів жінки, хтось проник до помешкання, коли вона була на роботі, та викрав гроші зі сховку.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник потрапив до квартири, підібравши ключ до вхідних дверей.

Злодія затримали, ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього автомобіль, яким пересувався, а також частину викрадених коштів.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомили у поліції Тернопільської області.