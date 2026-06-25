Поліцейські встановлюють обставини травмування жителя Великогаївської громади.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, до них надйшла інформація від медиків про вогнепальне поранення. З простреленою стопою до лікарні потрапив 25-річний житель одного із сіл Великогаївської громади.

Поліцейські з’ясували, що травму потерпілому спричинив односельчанин. За попередніми даними, чоловіки разом розпивали спиртні напої. Під час застілля 29-річний господар будинку дістав мисливську гладкоствольну рушницю та під час її розряджання допустив випадковий постріл. У результаті куля влучила в ліву стопу потерпілого.

Правоохоронці вилучили зброю. Встановлено, що гладкоствольна рушниця була зареєстрована у встановленому законом порядку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт або обмеження волі на строк до двох років.