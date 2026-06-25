Ігор Кульбаба розпочав службу в патрульній поліції Тернопільщини у 2016-му. Він був справедливим, відповідальним, з глибоким відчуттям обов’язку. Життя Ігоря обірвав ворожий FPV-дрон. Залишились без тата однорічний син та дев’ятирічна донька, вдовою стаоа молода дружина. Вічна та світла пам’ять…

Тернопільщина втратила ще одного свого Захисника. Ворожий FPV-дрон обірвав життя тернопільського патрульного Ігоря Кульбаби.

«Ігор розпочав службу в патрульній поліції Тернопільщини у 2016 році — від початку створення підрозділу. Колеги згадують його як чуйного, товариського та щирого чоловіка. Він був вірний Присязі, справедливий, відповідальний і мав глибоке відчуття обов’язку.

Під час чергової ротації до прифронтової Херсонщини Ігор виконував службові та бойові завдання разом із колегами. Саме там його життя трагічно обірвала атака ворожого FPV-дрона.

В Ігоря залишилися дружина, 1-річний син і 9-річна донька. Немає слів, які могли б вгамувати цей біль. Ми пам’ятаємо. Ми не пробачимо. Щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Ігоря. Назавжди 35. Назавжди в серцях. Назавжди в строю», – повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.