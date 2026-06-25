Виїзні донації на Тернопільщині: де здати кров у липні
Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік роботи мобільної бригади на липень 2026 року.
Упродовж місяця бладмобіль працюватиме у дев’яти громадах, де всі охочі зможуть долучитися до донорства крові.
У центрі крові наголошують, що потреба у донорській крові та її компонентах залишається високою, адже вони щодня необхідні для лікування пацієнтів медичних закладів, проведення складних операцій, допомоги постраждалим у ДТП, а також пораненим військовослужбовцям.
Згідно з оприлюдненим графіком, мобільна бригада працюватиме:
2 липня — Байковецька ОТГ;
7 липня — Нараївська ОТГ;
9 липня — Купчинецька ОТГ;
14 липня — Шумська ОТГ;
15 липня — Борсуківська ОТГ;
16 липня — Великогаївська ОТГ;
21 липня — Білецька ОТГ;
23 липня — Озернянська ОТГ;
30 липня — Саранчуківська ОТГ.
«Ми регулярно проводимо виїзні донації у громадах Тернопільщини, адже це дає можливість людям здати кров неподалік від місця проживання. Завдяки підтримці громад та небайдужості донорів нам вдається стабільно поповнювати запаси крові», —зазначили у Тернопільському обласному центрі служби крові.
Медики нагадують, що одна донація може допомогти одразу кільком пацієнтам, оскільки після заготівлі кров розділяють на окремі компоненти.
У Тернопільському обласному центрі служби крові закликають жителів громад не залишатися осторонь та за можливості долучатися до виїзних донацій.