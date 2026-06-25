Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік роботи мобільної бригади на липень 2026 року.

Упродовж місяця бладмобіль працюватиме у дев’яти громадах, де всі охочі зможуть долучитися до донорства крові.

У центрі крові наголошують, що потреба у донорській крові та її компонентах залишається високою, адже вони щодня необхідні для лікування пацієнтів медичних закладів, проведення складних операцій, допомоги постраждалим у ДТП, а також пораненим військовослужбовцям.

Згідно з оприлюдненим графіком, мобільна бригада працюватиме:

2 липня — Байковецька ОТГ;

7 липня — Нараївська ОТГ;

9 липня — Купчинецька ОТГ;

14 липня — Шумська ОТГ;

15 липня — Борсуківська ОТГ;

16 липня — Великогаївська ОТГ;

21 липня — Білецька ОТГ;

23 липня — Озернянська ОТГ;

30 липня — Саранчуківська ОТГ.

«Ми регулярно проводимо виїзні донації у громадах Тернопільщини, адже це дає можливість людям здати кров неподалік від місця проживання. Завдяки підтримці громад та небайдужості донорів нам вдається стабільно поповнювати запаси крові», —зазначили у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Медики нагадують, що одна донація може допомогти одразу кільком пацієнтам, оскільки після заготівлі кров розділяють на окремі компоненти.

У Тернопільському обласному центрі служби крові закликають жителів громад не залишатися осторонь та за можливості долучатися до виїзних донацій.