Олегу Гавриляку назавжди буде лише 30 років. Молодий Герой загинув на Запоріжжі. Олег був оператором БпЛА. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«У боротьбі за незалежність і свободу України загинув мешканець міста Теребовлі солдат Гавриляк Олег Ярославович, 25 лютого 1996 року народження. Життя воїна обірвалося 17 червня 2026 року поблизу населеного пункту Лісне Запорізької області під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Захисник загинув внаслідок авіаційного удару керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Олег Гавриляк проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. До лав Збройних сил України був призваний 24 листопада 2025 року.

Важко знайти слова, які могли б вгамувати біль непоправної втрати. Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Олега. У цей скорботний час розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами. Світла пам’ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться в серцях вдячних земляків. Вічна пам’ять і слава Герою!» – йдеться в повідомленні Теребовлянської міської ради.

«Шановні теребовлянці! Просимо вас сьогодні, 25.06.2026 р., зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом нашого загиблого Героя жителя м.Теребовля Гавриляка Олега та вшанувати його світлу пам‘ять. Час зустрічі -13.00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля). Цього ж дня відбудеться парастас за загиблим у Домі скорботи за адресою м.Теребовля вул.Шевченка, 3 Г. Чин похорону воїна проведуть наступного дня, 26.06.2026 р., о 13.00 год. за цією ж адресою.

Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» – громада просить гідно зустріти Героя.