36-річний тернополянин Павло Шаблій, який у підлітковому віці отримав важку травму спинного мозку, здобув дві золоті медалі та встановив рекорд світу Міжнародному турнірі Світової серії Гран-Прі з пара легкої атлетики місті Туніс (Туніс).

“Павло виступав у двох дисциплінах. У перший змагальний день він здобув “золото” та встановив світовий рекорд у метання диска в класі F-51. До цього класу належать спортсмени, що мають важкі ураження спинного мозку в шийному відділі хребта. Також він показав найкращий результат у метанні клаба (авт. предмет у формі булави). Я дуже пишаюся своїм вихованцем, якому вдалося показати такі високі результати”, – зазначив Іван Салук.

За його словами, у одній з останніх спроб Павлу вдалося метнути диск на рекордні 14 метрів 16 сантиметрів. У метанні клаба результат тернополянина становив 31 метр 82 сантиметри. Він входить у трійку найсильніших пара легкоатлетів світу у цій дисципліні.

Павло – вихованець тернопільського “Інваспорту”. Він отримав травму спинного мозку у підлітковому віці. Під час купання з друзями він невдало пірнув та пошкодив шийні хребці. Далі було кілька операцій і тривала реабілітація.

“Одного разу мій вихованець Святослав Олійник, який займався штовханням ядра, метанням списа і диска (клас F-54) привів на тренування свого товариша Павла. У нього були доволі слабкі руки, йому важко було вхопити щось і міцно тримати. Але було велике бажання займатися, працьовитість і наполегливість. На основі медичних заключень, та висновку фахівців-класифікаторів йому встановили міжнародний клас F-51. У цьому класі з метальних дисциплін до паралімпійської програми входять лише 2 види: метання клабу та метання диска. Клаб – це предмет у формі булави вагою 397 грамів. Тренувалися, покращували фізичну форму, вивчали та удосконалювали техніку. А далі були перші змагання та перемоги. Павло був дуже цілеспрямований, нам вдалося налагодити продуктивну співпрацю і всі ці зусилля принесли гарні результати. Думаю, що це і є секретом успіху Павла”, – розповідає тренер.

Як повідомив Національний паралімпійський комітет України, у міжнародному турнір з пара легкої атлетики у Тунісі взяли участь 484 пара спортсмени з 58 країн світу. Україну представляли 23 пара легкоатлети. Загалом збірна України виборола 29 медалей -15 золотих, 7 срібних та 7 бронзових, а також встановила рекорд світу та зайняла 1 загальнокомандне місце разом зі збірною Індонезії, яка виборола таку ж саму кількість нагород.