Електросамокати дедалі частіше використовують для пересування містом. Це зручно та швидко, однак не завжди безпечно, кажуть у поліції Тернопільщини.

“У березні цього року Верховний Суд України прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників дорожнього руху, а цей вид транспорту визнав джерелом підвищеної небезпеки. Упродовж двох місяців тернопільські правоохоронці задокументували 73 адміністративні правопорушення, вчинені водіями електросамокатів, з них 35 – за керування в стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП)”, — розповіли в поліції.

Також за цей період зафіксовано 13 дорожньо-транспортних пригод за їх участю, внаслідок яких 1 людина загинула, ще 11 отримали травми.

Рух тротуарами на великій швидкості, пересування по двоє та раптові, хаотичні маневри серед пішоходів створюють незручності та становлять загрозу для людей, наголошують у поліції. У зв’язку з цим у центральній частині Тернополя діє заборона на рух електросамокатів та мопедів.

“Окреме занепокоєння викликає те, що електросамокатами часто керують неповнолітні. Відсутність досвіду нерідко призводить до небезпечних ситуацій та серйозних травмувань”, — додали в поліції.

За порушення правил дорожнього руху водіями електросамокатів передбачена адміністративна відповідальність, а у разі ДТП – кримінальна.