Західноукраїнський національний університет нагороджено дипломом переможця у номінації «Архітектурна мандрівка навколо світу» дитячого проєкту «Архітектурні дива світу», який реалізовувався в межах Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення “Play Fest 2026”.

Серед численних переможців з усіх регіонів України ЗУНУ став єдиним закладом вищої освіти Тернопільщини, відзначеним у цій номінації. Такий результат засвідчує високий рівень творчої підготовки здобувачів освіти та ефективність організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток креативності, міждисциплінарного мислення й професійних компетентностей майбутніх педагогів.

За перемогу університет отримав чудові подарунки – книгу та настільну гру-вікторину, які стануть цінним доповненням навчально-методичної лабораторії дошкільної та початкової освіти «WUNU Kids Land». Нові дидактичні матеріали збагатять освітній простір лабораторії, сприятимуть організації пізнавальної, ігрової та дослідницької діяльності дітей, а також використовуватимуться під час практичної підготовки майбутніх фахівців.

Участь здобувачів і викладачів освітніх програм «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» та «Початкова освіта» у подібних всеукраїнських проєктах має особливу цінність. Вона створює можливості для реалізації творчого потенціалу, апробації інноваційних педагогічних ідей, набуття досвіду командної роботи та професійної взаємодії.

Крім того, такі ініціативи сприяють формуванню практичних навичок, необхідних для організації сучасного освітнього середовища, а також популяризують професію педагога та зміцнюють імідж університету на всеукраїнському рівні.



