Покупка обернулася втратою коштів для 32-річного жителя одного з сіл Тернопільського району.

Як розповіли у поліції Тернопільщини, чоловік став жертвою шахрайства під час купівлі автозапчастин через інтернет.

За словами заявника, невідома особа, яка представилася менеджером з продажу, запропонувала необхідні деталі для автомобіля та переконала покупця здійснити передоплату.

Чоловік перерахував 5025 гривень авансу, однак після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а замовлений товар потерпілий так і не отримав.

Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини події та розшукують особу, причетну до вчинення шахрайства.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок.

Не поспішайте перераховувати кошти незнайомим продавцям, користуйтеся послугами перевірених інтернет-магазинів та післяплатою, а також перевіряйте відгуки про продавця перед здійсненням оплати.