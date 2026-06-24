Поліцейські встановлюють обставини трагедії на Тернопільському ставі, коли під час купання загинула 15-річна дівчина.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У середу, 24 червня, близько 15:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на пляжі «Циганка» під час купання у ставі потонула неповнолітня.

“Попередньо встановлено, що 15-річна дівчина, мешканка Скалатської громади, відпочивала на пляжі разом із компанією. Під час купання вона зайшла у воду та зникла з поля зору”, — розповіли у поліції.

Як повідомляв “Наш ДЕНЬ”, на місці події працювали рятувальники. У результаті вжитих заходів водолази виявили дівчину у воді та доправили її на берег. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати її життя не вдалося.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

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