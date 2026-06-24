Прокуратура вимагає від забудовника багатоповерхівки у с. Петриків сплатити до місцевого бюджету понад 3,6 млн грн пайового внеску.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура подала позов в інтересах держави до забудовника про стягнення до місцевого бюджету коштів на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у сумі 3 млн 671 тис. грн.

З’ясовано, що упродовж 2018–2021 років замовник збудував і ввів в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області.

Загальна площа будівлі становить 8 868,6 кв. м, площа квартир – 6 265,1 кв. м, а площа нежитлових приміщень – 2 603,56 кв. м. Проте замовник так і не сплатив органу місцевого самоврядування кошти пайової участі на суму 3 млн 671 тис. грн.

З метою забезпечення надходжень до бюджету громади прокурори звернулися з позовом до суду. Наразі у справі відкрито провадження.