У Тернополі відновлюють опалювальний період для населення та інших споживачів. Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітету міської ради.

“Початок опалювального періоду стартував з 29 жовтня 00 год. Рішення прийняте, враховуючи зниження середньодобової температури повітря та погіршення погодних умов, з метою недопущення аварійних ситуацій на об’єктах житлового фонду міста”, – повідомили у міській раді.

Нарахування за послуги теплопостачання будуть коригуватися відповідно до температури зовнішнього повітря. При підвищенні температури вище +8 градусів, нарахування для споживачів значно зменшуватимуться.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

У випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи керівників ОСББ.

Дитячі садочки, медичні установи та навчальні заклади забезпеченні теплопостачанням з початку жовтня.

