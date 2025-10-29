Судитимуть жителя Тернопільщини, який не зважаючи на рішення суду про позбавлення його права керувати транспортом, п’яним вчинив ДТП.

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Тернопільського району, обвинуваченого в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили (ст. 382 КК України) та у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, постановою Тернопільського міськрайонного суду від 08.04.2025 33-річного чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк на один рік. Проте цей водій «BMW 318D» 31 липня 2025 року вчинив ДТП в селищі Залізці Тернопільського району.

Під час руху водій через алкогольне сп’яніння, не був достатньо уважним на дорозі та під час розвороту його авто в’їхало у паркан та бетонний стовп.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Розслідування здійснювали слідчі відділення поліції Тернопільського РУП ГУНП в області.

