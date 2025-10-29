На Тернопільщині через порушення вимог фінансового контролю до відповідальності притягнуто 9 депутатів Золотниківської сільської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“Теребовлянським районним судом упродовж вересня – жовтня 2025 року 9 депутатів Золотниківської сільської ради

Тернопільського району Тернопільської області визнано винними за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією”, – йдеться у повідомленні.

Несвоєчасне подання декларації представниками органів влади та самоврядування порушує встановлені антикорупційним законодавством вимоги, заборони та обмеження, ставить під сумнів принцип відкритості та підзвітності державної служби та тягне адміністративну відповідальність.

Правоохоронці встановили, що 9 депутатів органу місцевого самоврядування без поважних причин несвоєчасно подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2024 роки.

Судом винесено постанови про накладення на кожну винну особу адміністративного стягнення — штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрали законної сили, що стане підставою внесення відомостей про винних осіб до Реєстру корупціонерів.

Подобається це: Подобається Завантаження…