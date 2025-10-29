Довго рідні чекали звістки, молились і сподівались, але, на жаль, кривава війна забрала ще одне молоде життя. На щиті повертається до рідного дому житель села Ланівці Борщівської громади Степан Білінський. Останній бій Степан прийняв у липні минулого року на Донеччині. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«Ще один наш земляк поповнив ряди Небесного воїнства.

З глибоким сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну 29.07.2024 року загинув молодший сержант Степан БІЛІНСЬКИЙ, 21.12.1977 р.н., житель села Ланівці.

Довго рідні чекали звістки, молились і сподівались, але, на жаль, кривава війна забрала ще одне молоде життя.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині загиблого воїна – Героя Степана. Сумуємо разом із вами і підтримуємо у цей тяжкий час.

Нехай Господь допоможе вам пережити цю гірку втрату, а душу загиблого воїна поселить до Царства Небесного.

Вічна і світла пам’ять воїну – Герою Степану БІЛІНСЬКОМУ, який до останнього подиху боронив рідну землю», – написали у Борщівській міській раді.

«Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України продовжує забирати життя наших мужніх синів та дочок…

З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок мінометного обстрілу 29 липня 2024 року поблизу н.п. Північне Донецької області, загинув молодший сержант БІЛІНСЬКИЙ СТЕПАН ІГНАТОВИЧ,1977 року народження, житель с. Ланівці, Борщівської територіальної громади, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають», – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

