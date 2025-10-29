Співробітники карного розшуку спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки грошей із торгівельного закладу в обласному центрі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Ще на початку жовтня до правоохоронців звернувся власник магазину із заявою про привласнення коштів. Під час переобліку він виявив суттєву нестачу – понад 20 тисяч гривень. У ході перевірки з’ясувалося, що до злочину причетний хлопець, 2003 року народження, який проходив стажування у цьому закладі.



Маючи доступ до каси, юнак кілька разів брав гроші. Спершу викрав 12 тисяч гривень, а через тиждень ще 10 тисяч. Після цього перестав виходити на роботу.



Слідчі спільно з оперативниками карного розшуку встановили місцеперебування фігуранта. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного стану).



Триває досудове розслідування.

