У Тернополі відбудеться поминальний молебень «Світло молитви в темряві війни». Захід розпочнеться у п’ятницю, 31 жовтня, о 9:00 у парку Тараса Шевченка біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України».

На спільну молитву запрошують тернополян, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність України.

Разом із духовенством різних конфесій учасники молебню згадають імена Героїв, які загинули у жовтні, і в молитві подякують їм за жертовність і мужність.

У ТМР нагадують: такі панахиди у Тернополі відбуваються щомісяця – кожної останньої п’ятниці. Містяни збираються, щоб спільною молитвою зберігати живою пам’ять про тих, хто захищав Україну і наше право на мир.

