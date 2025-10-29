До Дня української писемності та мови в Західноукраїнському національному університеті відбулася яскрава інтелектуально-розважальна гра «Мова має значення», що об’єднала студентів у захопливому змаганні знань, кмітливості та мовної культури.

Молодь мала можливість не тільки перевірити рівень власної обізнаності з історією української мови та сучасним правописом, а й показати, що вивчати рідну мову можна легко, цікаво й навіть музично.

У грі взяли участь 8 команд усіх факультетів, інститутів та коледжу університету. Організатори заходу – колектив відділу творчої самореалізації та виховання – підготували різні блоки завдань, що містили запитання про походження української мови, видатних діячів, мовні цікавинки та фразеологізми.

Особливо емоційною стала музична частина конкурсу: учасникам пропонували уривки популярних українських пісень, у текстах яких потрібно було знайти лексичні чи граматичні помилки. Цей етап не лише розважив аудиторію, а й допоміг звернути увагу на мовну культуру сучасної пісенної творчості.

За результатами гри І місце посіла команда факультету фінансів та обліку, ІІ місце – команда фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій, ІІІ місце – команда навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Гаврилишина.

Переможці та учасники отримали грамоти та солодкі подарунки від профспілкової організації студентів ЗУНУ, а головне – гарний настрій і натхнення берегти та плекати українську мову.

Подобається це: Подобається Завантаження…