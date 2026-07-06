За минулі вихідні на Тернопільщині патрульні виявили 11 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Інспектори відсторонили таких порушників від керування та склали адмінпротоколи.

Зокрема, за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП — 10 протоколів. За ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП — 1 протокол.

Найбільше випадків керування у стані сп’яніння зафіксовано серед керувальників електросамокатів.