У вихідні на Тернопільщині спіймали 11 п’яних водіїв, найбільше — на електросамокатах
За минулі вихідні на Тернопільщині патрульні виявили 11 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.
Інспектори відсторонили таких порушників від керування та склали адмінпротоколи.
Зокрема, за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП — 10 протоколів. За ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП — 1 протокол.
Найбільше випадків керування у стані сп’яніння зафіксовано серед керувальників електросамокатів.