За цю суму він мав вплинути на посадовців одного з районних судів для прийняття правильного рішення, а у разі необхідності – ще й на правоохоронців.

У разі відмови платити залякував реальним строком. Тепер фігурант сам може потрапити за ґрати, повідомили Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як з’ясувалося, на початку липня 26-річний водій автомобіля Range Rover не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся. У цій дорожньо-транспортній пригоді постраждали двоє пасажирів автівки.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

У той же день з батьком винуватця ДТП зв’язався чоловік та запропонував розв’язати цю проблему для його сина.

Ділок повідомив, що має вплив на посадових осіб районного суду, ще й гарні знайомства у різних правоохоронних органах. Тож судді приймуть “правильне” рішення щодо його сина.

Послуга коштувала 15 тисяч доларів. Велику суму обґрунтував гарантованим результатом.

Щоправда, згадав і про наслідки відмови від співпраці з ним: син проведе за ґратами максимальний термін. Розуміючи, що це незаконно, родина звернулась за допомогою до Нацполіції.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після одержання ним усієї суми грошей. Крім щойно отриманих 15 тисяч доларів, в його машині вилучили ще 120 тисяч доларів. Встановлюється походження цих коштів.

Фігуранту вже оголошено про підозру. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.