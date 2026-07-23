Поліцейські закликають громадян бути обачними під час пошуку житла в оренду через інтернет.

Як розповіли в поліції Тернопільщини, шахраї активізувалися в час відпусток і здають людям фейкові апартаменти.

До правоохоронців звернувся 20-річний житель Тернополя. Чоловік розповів, що знайшов оголошення про оренду житла на озері Світязь на сервісі оголошень OLX.

Під час спілкування з невідомою особою він домовився про оренду та, повіривши запевненням співрозмовника, перерахував на вказану банківську картку майже 10 тисяч гривень. Після цього зв’язок із «орендодавцем» припинився, а потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку та встановлюють усі обставини події.

Поліцейські нагадують: шахраї часто розміщують оголошення про оренду житла за привабливою ціною та вимагають передоплату або повну оплату. Не поспішайте переказувати гроші незнайомцям, перевіряйте інформацію про житло та його власника, звертайте увагу на підозріло низьку ціну та вимоги терміново внести кошти.

Пам’ятайте: якщо вас наполегливо переконують переказати гроші наперед, це може бути ознакою шахрайства.