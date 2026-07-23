У Західноукраїнському національному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів бакалавра випускникам соціально-гуманітарного факультету.

Святкова зала зібрала викладачів, батьків, рідних і друзів випускників. У щирих усмішках, теплих обіймах і схвильованих поглядах перепліталися гордість, радість і легкий смуток прощання зі студентськими роками. Емоції переповнювали й наставників, адже кожен диплом став свідченням не лише студентських досягнень, а й спільної праці всієї університетської спільноти.

Дипломи отримали випускники таких освітніх програм: «Польська мова і зарубіжна література та українська мова і література», «Фізична культура і спорт», «Графічний дизайн», «Інформаційна діяльність та цифрові документні комунікації», «Психологія», «Правова журналістика», «Соціальна робота».

З вітальним словом до молоді звернулася проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц: «Від імені адміністрації нашого університету вітаю вас із завершенням такого важливого життєвого етапу. Для мене соціально-гуманітарний факультет є особливим, адже в його серці завжди була і буде людина. Яку б освітню програму ви не завершили, кожна з них спрямована на підтримку, розуміння, віру в людину, співпереживання та утвердження справжніх людських цінностей. Такі професії надзвичайно важливі для нашої держави, особливо у час її відновлення. За кожним дипломом, який ви сьогодні тримаєте в руках, стоять не лише ваші зусилля, а й відданість та самопожертва українських військових, які боронять нашу державу і дають нам можливість навчатися, працювати та будувати майбутнє».

За своїх вихованців щиро радів професорсько-викладацький колектив факультету. Упродовж років наставники ділилися знаннями, підтримували, допомагали молоді ставати впевненими та відповідальними особистостями.

Декан соціально-гуманітарного факультету Оксана Гомотюк подякувала випускникам за довіру та роки плідної співпраці: «Дякую вам за те, що впродовж чотирьох років ми упевнено і гідно йшли цим шляхом. Викладачі докладали максимум зусиль, щоб ви здобули необхідні знання, навички й досвід. Сьогодні роботодавці потребують молодих, креативних фахівців, які прагнуть розвиватися і навчатися впродовж життя. Сьогодні ми не прощаємося з вами, адже Західноукраїнський національний університет залишиться місцем, де вас завжди будуть раді бачити».

До випускників із теплими словами та напутніми настановами звернулися завідувачі кафедр соціально-гуманітарного факультету. Освітяни щиро побажали юнацтву впевнено крокувати професійним шляхом, невпинно розвиватися та з гідністю втілювати у життя здобуті знання. Від імені студентства зі словами вдячності та світлими спогадами про студентські роки виступили студентський декан факультету Владислав Барна та випускниця Анастасія Орлінська.

Найочікуванішою миттю свята стало вручення дипломів. Документи про здобуття вищої освіти випускникам вручили проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц та декан соціально-гуманітарного факультету Оксана Гомотюк.