На базі Західноукраїнського національного університету відбувся EIT Info Day Ternopil, організований EIT Community Hub Ukraine – офіційним представництвом Європейського інституту інновацій і технологій (EIT) в Україні, у партнерстві із Західноукраїнським національним університетом. Захід об’єднав студентів та науковців, зацікавлених у розвитку інноваційних проєктів та міжнародній співпраці.

Подія стала майданчиком для презентації актуальних програм і можливостей EIT Community, спрямованих на підтримку підприємництва, інновацій, освіти та наукових розробок. Учасники отримали інформацію про відкриті грантові конкурси, акселераційні програми, міжнародні стажування, освітні ініціативи, а також механізми залучення фінансування та партнерів для реалізації власних проєктів.

З вітальним словом до учасників звернувся декан факультету фінансів та обліку Андрій Кізима, наголосивши на важливості розвитку інноваційної культури, підтримки молодих підприємців та посилення співпраці між українськими й європейськими організаціями.

Під час заходу Діана Бобрівець, Project Manager EIT Community Hub Ukraine, презентувала актуальні можливості EIT Community для українських стартапів, студентів, дослідників та представників бізнесу. Зокрема, учасники ознайомилися з програмами фінансування інноваційних проєктів, міжнародними освітніми та акселераційними ініціативами, інструментами підтримки студентського підприємництва та можливостями участі у міжнародних партнерських проєктах. Особливу увагу було приділено відкритим конкурсним програмам у сферах цифрових технологій, енергетики, агропродовольчих технологій, охорони здоров’я, креативних індустрій та сталого розвитку.

Окремий блок був присвячений міжнародним можливостям для українських стартапів та компаній. Ілона Мамчур, Chief People Officer EIT Community Hub Ukraine, представила інструменти підтримки, які допомагають українським командам підвищувати міжнародну видимість, розширювати мережу професійних контактів та виходити на нові ринки. Під час виступу також було презентовано можливості участі в IT Arena 2026 – одній із найбільших технологічних конференцій Центрально-Східної Європи.

Учасники заходу дізналися про програми EIT Community для різних цільових аудиторій – від студентів та молодих дослідників до університетів, громадських організацій та представників бізнесу. Серед представлених можливостей – грантові конкурси для інноваційних проєктів, міжнародні стажування, програми розвитку підприємницьких навичок, підтримка університетських консорціумів, інструменти для масштабування стартапів та залучення інвестицій.

Значний інтерес аудиторії викликала практична частина заходу, під час якої учасники мали можливість поставити запитання спікерам, отримати консультації щодо участі в програмах EIT Community та обговорити перспективи розвитку власних проєктів у співпраці з європейськими партнерами.

Проведення EIT Info Day Ternopil стало ще одним кроком до посилення зв’язків між українською інноваційною спільнотою та європейською екосистемою інновацій. Захід підтвердив високий інтерес молоді та науковців до міжнародних програм розвитку, які відкривають нові перспективи для професійного зростання, масштабування проєктів та інтеграції України до європейського інноваційного простору.